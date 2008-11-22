Финансовая разведка Кипра даст Украине "конфиденциальные сведения"

Ввиду большого объема финансовых операций в Украине через кипрские компании, активизировано сотрудничество Государственного комитета финансового мониторинга Украины с финансовой разведкой Кипра (MOKAS). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госфинмониторинга, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в соответствии с подписанным в 2004 году между указанными структурами Меморандумом о сотрудничестве предусмотрен обмен информацией конфиденциального характера о реальных владельцах и состоянии счетов кипрских компаний.

«Госфинмониторингом уже накоплена информация о ряде «кипрских» компаний, которые действуют в Украине. Еще по ряду компаний такая информация ожидается. - говорится в сообщении пресс-службы. – В кратчайший срок с помощью MOKAS планируется завершить анализ осуществленных финансовых операций, проведенных между субъектами Украины и Кипра, с направлением соответствующих материалов в правоохранительные органы».

Также, со ссылкой на Интернет-издания, пресс-служба сообщает, что в аналогичном направлении движутся и российские финансовая разведка и Федеральная служба по вопросам финансовых рынков, где на бирже РТС около 90% соглашений заключается через офшоры.

Справка УНИАН. Объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира на 1 октября 2008 года составил 6 млрд. 218,6 млн. долл., в том числе в страны ЕС — 5 млрд. 950,6 млн. долл. (95,7% общего объема), в страны СНГ — 216,3 млн. долл. (3,5% к общему объему), в другие страны мира — 51,7 млн. долл. (0,8%).

Прямые инвестиции из Украины осуществлены в 51 страну мира, подавляющая их часть направлена на Кипр (93,7% общего объема).

Объем прямых инвестиций, направленных в Украину с Кипра, на 1 октября 2008 года составил 8 млрд. 534 млн. долл. (22,7% общего объема прямых иностранных инвестиций, поступивших в Украину на отчетную дату).