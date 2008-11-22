Христианские церкви призывают почтить жертв Голодомора

Руководители христианских церквей Украины призывают всех мирян, независимо от вероисповедания, почтить память жертв Голодомора.

Об этом говорится в распространенном сегодня обращении, подписанном Предстоятелем УПЦ Киевского Патриархата ФИЛАРЕТОМ, главой Украинской Греко-Католической Церкви ЛЮБОМИРОМ (ГУЗАРОМ), заместителем председателя конференции епископов Римско-католической церкви в Украине Маркияном ТРОФИМЬЯКОМ, председателем Всеукраинского Союза объединений евангельских христиан-баптистов Вячеславом НЕСТЕРУКОМ, старшим епископом Всеукраинского союза церквей христиан веры евангельской-пятидесятников Михаилом ПАНОЧКО, старшим епископом Украинской Христианской евангельской церкви Леонидом ПАДУНОМ, а также епископом Украинской Лютеранской церкви Вячеславом ГОРПИНЧУКОМ.

“В день памяти жертв Голодомора мы призываем всех принять участие в мероприятиях, приуроченных памяти умерших, в соответствии со своей религиозной традицией вспомнить обо всех замученных голодом. Мы призываем каждого зажечь в этот день свечу памяти – знак нашей скорби и свет нашей надежды на лучшее будущее. Пусть в эти скорбные дни возвысится наша искренняя молитва к Богу о сохранении нашего народа от подобного лихолетья в будущем”, - говорится в обращении.

Руководители христианских церквей считают, что в 1932-1933 годах голод был организован искусственно, по приказам государственной власти, с целью не только провести коллективизацию, но и сломать сопротивление крестьянства – идеологический и национальный. “У крестьян не только забирали зерно, но и все продукты питания. Что не могли забрать – уничтожали на месте. Охваченные голодом украинские области окружили войсками, голодных крестьян-беглецов выгоняли из городов и возвращали в села – умирать. Причина таких действий – в идеологии, которую исповедовало советское государство, направленной на истребление целых классов и слоев общества “, - считают руководители церквей.