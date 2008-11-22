Во Львове среди бела дня расстреляли владельца обменника

21 ноября около 14.00 при выходе из помещения супермаркета «Арсен» по адресу проспект Вячеслава Чорновила в городе Львов, неизвестные расстреляли 41-летнего частного предпринимателя.

Как сообщил УНИАН начальник Львовского городского управления милиции Игорь ЦИКАЛО, на данное время установлено, что нападающих было двое и они стреляли из короткоствольного нарезного оружия калибра 9 миллиметров.

«Потерпевший, который как выяснилось, является владельцем пункта обмена валют, который размещается в супермаркете «Арсен», на данное время в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в больницу с огнестрельными ранениями. С места происшествия изъяты гильзы. Уже возбуждено уголовное дело, проводим мероприятия по установлению лиц преступников и мотивов нападения», - сообщил И.ЦИКАЛО.

В свою очередь начальник ОСО ГУ МВДУ во Львовской области Денис ХАРЧУК сообщил, что нападение было совершено, когда предприниматель выходил из супермаркета и садился в собственный автомобиль марки БМВ. Перед этим он положил на сиденье автомобиля пакет, содержание которого пока не известно, которым и завладели, осуществив выстрелы, нападающие.

Работники правоохранительных органов пока воздерживаются от возможных версий было это покушение на убийство, разбойное нападение или с целью завладения пакетом.

К счастью никто из посетителей супермаркета не пострадал.