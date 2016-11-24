ФСБ задержала в Севастополе бывшего российского военного за "шпионаж в пользу Украины" (видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФСБ.

«22 ноября Федеральной службой безопасности в городе Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан второго ранга запаса Пархоменко Леонид Сергеевич», - говорится в сообщении.

Как заявляют в ФСБ, Пархоменко, «выполняя задания Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота».

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Как сообщал УНИАН, ранее в ФСБ РФ заявляли также о задержании 9 ноября "диверсионной группы Главного управления разведки Минобороны Украины" во временно оккупированном Севастополе, которая якобы планировала совершение диверсий на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму.

В Минобороны Украины назвали эту информацию очередным фейком российских спецслужб, направленным на сокрытие личных репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества.