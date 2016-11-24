Задержанного в Крыму "украинского шпиона" Пархоменко уволили в запас 11 лет назад
14:15, 24 ноября 2016Общество
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Задержанный спецслужбами в Севастополе бывший сотрудник штаба Черноморского флота РФ Леонид Пархоменко, которого окрестили "украинским шпионом", был уволен в запас в 2005 году.
Пархоменко задержала ФСБ / Скриншот
Об этом сообщили в штабе Черноморского флота, передает РИА Новости.
"Леонид Пархоменко был уволен в запас в 2005 году", — сообщили в штабе флота РФ.
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Как сообщал УНИАН, 24 ноября в ФСБ РФ заявили о задержании в оккупированном Крыму очередного украинского «шпиона», который якобы по заданию Министерства обороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота.
«22 ноября Федеральной службой безопасности в городе Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан второго ранга запаса Пархоменко Леонид Сергеевич», - говорится в сообщении.
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