Задержанного в Крыму "украинского шпиона" Пархоменко уволили в запас 11 лет назад

14:15, 24 ноября 2016
Общество
1633 0

Задержанный спецслужбами в Севастополе бывший сотрудник штаба Черноморского флота РФ Леонид Пархоменко, которого окрестили "украинским шпионом", был уволен в запас в 2005 году.

Пархоменко задержала ФСБ / Скриншот

Об этом сообщили в штабе Черноморского флота, передает РИА Новости.

"Леонид Пархоменко был уволен в запас в 2005 году", — сообщили в штабе флота РФ.

Читайте такжеВ Минобороны объяснили, как ФСБ ищет "диверсантов" в оккупированном Крыму

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в ФСБ РФ заявили о задержании в оккупированном Крыму очередного украинского «шпиона», который якобы по заданию Министерства обороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота.

«22 ноября Федеральной службой безопасности в городе Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан второго ранга запаса Пархоменко Леонид Сергеевич», - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter