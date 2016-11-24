Задержанного в Крыму "украинского шпиона" Пархоменко уволили в запас 11 лет назад

Об этом сообщили в штабе Черноморского флота, передает РИА Новости.

"Леонид Пархоменко был уволен в запас в 2005 году", — сообщили в штабе флота РФ.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября в ФСБ РФ заявили о задержании в оккупированном Крыму очередного украинского «шпиона», который якобы по заданию Министерства обороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота.

«22 ноября Федеральной службой безопасности в городе Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан второго ранга запаса Пархоменко Леонид Сергеевич», - говорится в сообщении.