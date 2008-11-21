В Нафтогазе утверждают, что Газпрому не должны ни копейки

НАК «Нафтогаз Украины» в очередной раз заявляет, что на протяжении 2008 года единственным поставщиком импортного природного газа у Украины была и до сих пор остается компания RosUkrEnergo AG. «Нафтогаз» в этой связи заявляет, что не имеет никакой просроченной задолженности перед ОАО “Газпром”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Как отмечается в сообщении, согласно оформленным актам приемки-передачи природного газа, задолженность НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный в 2008 году газ перед RosUkrEnergo AG составляет 1,267 млрд. долл.

«Компания делает все возможное для скорейшего погашения данной задолженности», – отмечено в сообщении.

НАК “Нафтогаз Украины” призывает масс-медиа, политиков и экспертов прекратить искусственные спекуляции вокруг этого вопроса, поскольку они могут негативно отразиться на ходе переговоров относительно снабжения газом Украины в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил ОАО «Газпром» взыскать с Украины долг по поставкам газа из РФ, который составляет 2,4 млрд. долл. «С долгом Украины нужно окончательно определиться и взыскать его или в добровольном порядке, или в принудительном. Так, как это установлено действующим законодательством и в рамках наших двусторонних отношений», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ на встрече с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

После чего пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией составляет 2.4 млрд. долл. «Информация о размере долга перед компанией RosUkrEnergo, которую распространяют представители НАК «Нафтогаз Украины», не соответствует действительности. Указанная задолженность Украины препятствует своевременным и полным расчетам компании RosUkrEnergo AG перед «Газпромом»», – сказал он.

21 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал правительству пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией.