Уничтожение старинного особняка в Одессе сняли с высоты птичьего полета (фото, видео)

На углу Люстдорфской дороги и Костанди строители разрушили старинный особняк, передает 048.

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Ранее СМИ писали, что на этом месте построят 25-этажный многоквартирный дом.

Напомним, 19 октября в Одессе строительная компания не прислушалась к протестам местных жителей и таки снесла последний особняк дореволюционной постройки на Люстдорфской дороге — особняк Константина Тиля (дачу Тимио).