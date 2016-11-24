Уничтожение старинного особняка в Одессе сняли с высоты птичьего полета (фото, видео)
14:39, 24 ноября 2016Общество
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В Сети появилось видео полета беспилотника над руинами дачи Константина Тиля.
Уничтожение старинного замка на Фонтане / 048
На углу Люстдорфской дороги и Костанди строители разрушили старинный особняк, передает 048.
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Ранее СМИ писали, что на этом месте построят 25-этажный многоквартирный дом.
Напомним, 19 октября в Одессе строительная компания не прислушалась к протестам местных жителей и таки снесла последний особняк дореволюционной постройки на Люстдорфской дороге — особняк Константина Тиля (дачу Тимио).
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