В Одессе застройщик снес старинный особняк, на очереди — дворец

Произошло это сегодня, сообщили "Думской" очевидцы.

Так, в июле Одесский горсовет утвердил детальный план территории, предусматривающий застройку участка бывшего кожно-венерологического диспансера №3, где и находилось старинное здание. На этом месте появятся два сблокированных 25-этажных жилых дома.

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Общественники бомбардировали застройщика просьбами не сносить особняк, но бизнесмены не прислушались. Формально все сделано по закону — дача Тиля не числится в реестре недвижимых памятников культурного наследия.

Аналогичная судьба, судя по всему, ожидает в самое ближайшее время другой некогда роскошный дом - бывшую дачу Докса, что на территории бывшего же санатория "Дружба" в Аркадии. Сейчас по соседству с руинами вовсю ведутся подготовительные работы. Там тоже вырастут высотки.