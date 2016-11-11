Волонтеры доказали абсурдность шоу ФСБ РФ по задержанию "украинских диверсантов" (фото, видео)

Оказалось, что изьятое оружие не боевое и предназначено для игры в страйкбол, говорится на сайте международного разведывательного сообщества Informnapalm.

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1) Страйкбольный автомат АК KTR (CYMA CM040J). Зелеными стрелками отмечены провода для подключения аккумулятора. В данной модели он находится под крышкой ствольной коробки.

2) Страйкбольный автомат Ср-3 «Вихрь».

3) Пневматический пистолет MP-654K. Обратите внимание на два зуба казенника ствола. У пистолета Макарова ПМ, а так же газового и травматического аналога этих зубьев нет.

4) Страйкбольные гранаты с наполнителем в виде гороха РГС-4.

5) Газ для заправки страйкбольного оружия Puff Dino PDGG-1100 Green Gas.

"Всё что найдено не в квартире, неизвестно КЕМ(?) и неизвестно КОГДА(?), без присутствия задержанного и понятых в цивилизованных странах не является доказательством. Что в очередной раз указывает на постановочное шоу ФСБ для среднестатистического российского обывателя", - подытожили волонтеры.

Напомним, вчера ФСБ РФ заявила о задержании членов "диверсионной группы". По информации СМИ, задержанные эксперты аналитического центра "Номос" Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, а также Владимир Дудка. Российские силовики обвинили их в подготовке диверсий на территории полуострова. Крымский "суд" арестовал их на два месяца.