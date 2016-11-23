На Львовщине будут судить двух несовершеннолетних, которые обокрали дом погибшего бойца АТО во время его похорон

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Львовской области.

Отмечается, что в конце июля текущего года в г. Золочеве Львовской области трое несовершеннолетних злоумышленников проникли в дом погибшего участника АТО - известного адвоката Швеца А.А. во время его похорон, откуда похитили имущества на сумму около 60 тыс. грн.

«Благодаря эффективной координации работы прокуратуры и органов полиции двое из них были задержаны по горячим следам. Третьему несовершеннолетнему, который ранее уже был судим за корыстное преступление, удалось скрыться, однако он установлен и объявлен в розыск», – сообщают в прокуратуре.

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Во время досудебного расследования собрано достаточно доказательств их причастности к указанной краже.

Несмотря на циничный поступок указанных несовершеннолетних, а также то, что данное преступление приобрело широкую огласку в обществе, по ходатайству прокуратуры области им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.