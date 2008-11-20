В НСЖУ говорят, что к каждому журналисту охрану не приставишь

Председатель НСЖУ Игорь Лубченко приветствует решение СБУ предоставить охрану журналисту телеканала «1+1» Жану Новосельцеву. "Прекрасно, что руководство СБУ оперативно отреагировало на обращение коллектива телеканала и предоставило журналисту охрану, - подчеркнул председатель НСЖУ. - Но важнее всего – найти тех, кто угрожал. Ведь к каждому журналисту, который работает над «горячей» темой, охранника не прикрепишь, а вот найти и посадить на скамью подсудимых тех, кто запугивает и шантажирует людей, которые разоблачают «оборотней» в милицейских мундирах, – значительно важнее и эффективнее".

Угрозы в адрес журналиста телеканала «1+1» Жана Новосельцева уже во время первой передачи из его проекта «Жесть мундира» о злоумышленниках в милицейской форме, которые пытками принуждали людей сознаваться в том, чего они не совершали, председатель НСЖУ расценивает как серьезную угрозу свободе слова в нашем государстве.