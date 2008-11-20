Когда потеплеет в квартирах - Черновецкий кивает на Ющенко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не исключает, что процес погашения долгов столицы за потребляемый газ для обеспечения тепла в домах киевлян затянется.

В частности, как передает корреспондент УНИАН, на вопрос, когда у горожан снова станет тепло в квартирах, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «В связи с выходом указа (указ Президента об отмене распоряжений КГГА о поднятии тарифов за коммунальные услуги для юридических лиц в 3-10 раз – УНИАН) я боюсь, что этот процесс затянется».

Мэр Киева сказал, что на сегодня это большая проблема, однако заверил, что она будет решена, но не уточнил, когда. «Я думаю, что мы выйдет из положения. Закон запрещает сегодня отключать Киев от газа. К тому же Киев – платежеспособный город», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, вчера «Киевэнерго» снизило давление газа на 30%, в результате чего недостаток в теплоснабжении ощутили около 2 млн. киевлян. Сегодня, по информации «Киевэнерго», на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 произошли аварийные отключения оборудования.