В Госавиаслужбе рассказали о полетах Медведчука в Россию

Об этом сообщили в Государственной авиационной службе в ответ на информационный запрос телеканала "112 Украина".

В ведомстве отметили, что с октября прошлого года действует запрет на осуществление воздушного сообщения российскими авиакомпаниями и самолетами с российской регистрацией. Однако борт Медведчука зарегистрирован в Арубе (Нидерланды), а потому запрет на него не распространяется.

Читайте такжеВ СБУ подтвердили визиты Медведчука в Москву: летает на собственном самолетеРанее журналисты программы "Схемы" выяснили, что, несмотря на действующее с 25 октября 2015 года решение Госавиаслужбы полностью прекратить воздушное сообщение между Украиной и РФ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Виктор Медведчук продолжает летать в Москву прямым авиасообщением.