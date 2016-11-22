Более 70% украинцев считают Голодомор геноцидом - опрос

Такие данные исследования Социологической группы "Рейтинг" по динамике отношения 2 тыс. респондентов из числа населения Украины к Голодомору.

«Согласно результатам исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2016 года, большинство опрошенных (72%) согласны с утверждением, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, не согласились с этим 14%, не определились - 14%», - говорится в сообщении.

Социологи также отмечают, что, несмотря на то, что количество тех, кто признает Голодомор геноцидом, несколько уменьшилась по сравнению с прошлым годом (с 80% до 72%), одновременно оно такое же, как в 2014 году, и выше, чем было в 2010-2012 гг. (около 60%).

Утверждение, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, разделяют практически все жители запада Украины (97%), большинство опрошенных центра Украины (78%), почти две трети юга Украины (57%) и чуть меньше половины востока (48%).

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Жители сел больше согласны с тезиса о Голодоморе-геноциде, чем жители городов (79% против 68%). Среди респондентов, родной язык которых украинский, сторонников этого тезиса 83%, в то время как среди тех, кто считает родным русский, - 47%. В возрастном разрезе количество тех, кто поддерживает тезис о Голодоморе-геноциде, колеблется от 70 до 75% в разных категориях.

«Вместе с тем прослеживается разница в количестве противников этого тезиса в возрастных группах: чем старше опрошенные, тем их больше», - отмечают социологи.

Среди сторонников евроинтеграции тех, кто соглашается, что Голодомор 1932-1933 был геноцидом, - 86%, среди противников - почти вдвое меньше - 48%. Подобная тенденция и среди тех, кто за или против вступления в НАТО (91% против 53%). Зато респонденты, которые поддерживают вступление в Таможенный союз менее склонны к поддержке признания Голодомора геноцидом (таких среди них только 38%). Интересно, что ностальгические настроения по СССР не имеют решающего влияния на отношение опрошенных к восприятию Голодомора как геноцида. Так, 59% тех, кто сожалеет о развале Советского Союза в 1991 году, все равно соглашаются с тем, что Голодомор был геноцидом (25% - не согласны). Среди тех, кто не сожалеет, таких 85%.

Опрос проводился в виде личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2,2%. Сроки проведения: 16-22 сентября 2016 года.