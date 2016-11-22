Во Львове под консульством РФ крымчане отметили тысячу дней оккупации полуострова

Во Львове переселенцы из Крыма под российским консульством провели акцию приуроченную к печальной дате – 1000 дней оккупации полуострова, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что участники акции у российского консульства поставили песочницу в форме контуров Крыму. В песочнице 1000 игрушечных солдатиков.

Также организаторы и участники держат в руках бумажные самолетики, которые они сделали из листов на которых распечатаны резолюции ООН и Совета Европы, касающиеся Крыма.

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Как говорят организаторы, акция символизирует то, что северный сосед заигрался в войну, и страдают невиновные граждане.

Напомним, комитет Парламентской ассамблеи НАТО признал агрессию России против Украины главным фактором дестабилизации ситуации в мире.

«Сегодня во время рассмотрения на Комитете ПА НАТО резолюции "Поддержка пост-Варшавской стратегии обороны и сдерживания" безоговорочно было признано агрессию России против Украины главным фактором дестабилизации ситуации в мире», - сообщила народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко", председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.