Взрыв в жилом доме в Кривом Роге произошел из-за газа

Информацию об этом подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в области, пишет Радио Свобода.

По данным ведомства, причиной взрыва в доме по улице Тухачевского стало самовольное подключение владельца квартиры к газовой трубе.

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В то же время в городской полиции сообщили, что по факту уже начали уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Правоохранители проинформировали, что квартира была отключена от газоснабжения за долги, но на газовой трубе был самовольно вмонтирован кран, который пропускал газ. В результате в жилище возникла газо-воздушная смесь, которая и взорвалась с последующим возгоранием. Следственные действия осуществляет Покровский райотдел полиции Кривого Рога.

Пострадавшие двое людей – отец и сын – до сих пор в тяжелом состоянии в больнице.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в Кривом Роге в результате взрыва в жилом доме пострадало двое человек.