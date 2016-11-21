Верховный комиссар ООН по делам беженцев завтра поедет на восток Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Завтра я поеду и посмотрю своими глазами состояние дел на востоке Украины", - сказал Гранди.

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Верховный комиссар также заверил в готовности поддерживать Украину. "Мы хотим заверить Украину в том, что мы готовы поддерживать вас в сложной гуманитарной ситуации, которая сложилась со внутренне перемещенным населением", - отметил Гранди.

Со своей стороны Гройсман поблагодарил за постоянную поддержку и напомнил, что в Украине создано новое Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц для решения гуманитарных и социальных проблем.