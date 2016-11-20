Украине следует уравнять Крым и Донбасс в статусе оккупированных территорий - эксперт

Об этом сообщил политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батожский в своей статье для "Зеркала недели. Украина".

По его мнению, выбранный Киевом путь разведения данных процессов показал свою неэффективность.

"Надежда на то, что Россия резко ослабит хватку и добровольно покинет наши земли, минимальная, а потому не может лежать в основе государственной стратегии. Тем более исторический опыт свидетельствует, что Россия никогда добровольно не оставляла оккупированные ею территорий", - подчеркнул автор.

По мнению аналитика, выбор другого пути откроет перед Украиной новые возможности. Так, признание факта оккупации на законодательном уровне позволит "назвать вещи своими именами".

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"Петр Порошенко неоднократно заявлял, что военной альтернативы Минским соглашениям не существует. Но если это так, то почему мы продолжаем АТО? А если это не так, то почему мы не наступаем?", – отметил Батожский.

Эксперт отметил, что признание очевидного факта оккупации позволит наделить РФ статусом страны-агрессора, что облегчит Киеву задания по открытию против Кремля юридического фронта на международном уровне. Наконец, считает политолог, придание Крыму и ОРДЛО одинакового статуса не позволит политикам "решить одну проблему за счет другой", отказавшись от решения крымского вопроса в рамках Минского процесса.

Батожский убежден, что Россия будет делать все возможное для отдельного рассмотрения вопросов Крыма и Донбасса, в то время как интерес Украины заключается в том, чтобы решение данных проблем происходило синхронно.