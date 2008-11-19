Начальник налоговой инспекции избил следователя прокуратуры

В Запорожской области начальник налоговой инспекции Заводского района Запорожья избил следователя Запорожской природоохоранной межрайонной прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, инцидент произошел в служебном кабинете начальника налоговой инспекции, куда следователь прокуратуры пришел вместе с участковым в связи с тем, что налоговик не являлся на допросы в прокуратуру, куда неоднократно вызывался в качестве свидетеля по уголовному делу.

"В ходе состоявшегося разговора представитель налоговой вспылил и произошло то, что произошло", - рассказали в прокуратуре, отметив, что "обошлось без тяжких телесных повреждений и повреждений средней тяжести".

Тем не менее, поскольку телесные повреждения были причинены должностному лицу, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, прокуратура возбудила уголовное дело.

На данный момент материалы находятся в производстве следственного отдела прокуратуры Запорожской области.

Ведется следствие.