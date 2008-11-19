На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

По данным Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, днем 20 и ночью 21 ноября в Закарпатской области ожидаются сильные, местами очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами ожидается усиление ветра до 19-24 м/с, на высокогорье 30-35 м/с. Метели. На дорогах гололедица. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.

20-21 ноября на реках области ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 м.

ГУ МЧС Украины в Закарпатской области настоятельно рекомендует водителям «переодеть» автомобили в зимние шины, чтобы избежать вероятных аварийных ситуаций; отдыхающим и туристам на период объявления штормового предупреждения воздержаться от восхождений в горы, а всем жителям Закарпатья принять меры, чтобы не пострадать от сильного ветра: убрать или закрепить вещи, которые находятся во дворе или балконе; убрать автомобили из-под линий электропередач и сухих деревьев, закрыть окна и по возможности защитить их плотными ставнями, а также не проводить высотных работ.