В Николаевской области полицейские нашли у местного жителя конопли на 300 тысяч гривень (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что на «черном рынке» стоимость изъятого наркотического зелья составляет 300 тысяч гривен.

«Наркозелья находилось «насыпью» в ящиках, а часть готового к употреблению каннабиса была расфасована по пакетам разного размера. Также в помещениях было найдено устройство для курения наркотического вещества и два кастеты», - говорится в сообщении.

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Когда правоохранители вошли в дом 30-летнего правонарушителя, то выяснилось, что домовладелец предоставлял возможность своим товарищам употреблять наркотические средства в «безопасном месте», то есть у себя дома. Кроме хозяина, в доме находились еще пятеро «гостей», двое из которых даже не стали отрицать того, что только что употребляли каннабис.

Владелец дома объяснил наличие каннабиса в доме тем, что якобы, случайно наткнувшись на заросли конопли в лесу, высушил и хранил ее просто в помещении в ящике, мешке и коробке, чтобы употреблять самому и угощать товарищей.