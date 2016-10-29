В Киеве с потасовками и задержаниями прошел "конопляный марш" (фото)
Потасовка между полицией и противниками марша возникла после того, как последние пытались порвать плакаты сторонников марша.
В субботу в Киеве на акции по легализации курения конопли на Михайловской площади правоохранители задержали четырех активистов. Об этом сообщила «Радио Свобода» пресс-секретарь управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик.
По ее словам, полиция после доставки в отделение выяснила данные задержанных, провела с ними профилактические беседы и отпустила.
Как отмечает издание, потасовка между полицией и противниками марша возникла после того, как последние пытались порвать плакаты сторонников марша.
О травмированных в результате происшествия не сообщается.
Представители движения, которое называет себя «Украинская конопляная ассоциация», анонсировали на 29 октября марш по легализации конопли в Украине.
Участники акции требуют, среди прочего, декриминализировать часть 1 статьи 309 Уголовного кодекса. По их словам, полиция использует эту норму, чтобы требовать взятки от задержанных, у которых нашли несколько граммов конопли.
В Госслужбе по наркотическому контролю в апреле этого года заявляли, что в Украине рассматривается вопрос о снижении дозы, с которой начинается уголовная ответственность за сохранение так называемых легких наркотиков.