В Киеве с потасовками и задержаниями прошел "конопляный марш" (фото)

В субботу в Киеве на акции по легализации курения конопли на Михайловской площади правоохранители задержали четырех активистов. Об этом сообщила «Радио Свобода» пресс-секретарь управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик.

По ее словам, полиция после доставки в отделение выяснила данные задержанных, провела с ними профилактические беседы и отпустила.

Как отмечает издание, потасовка между полицией и противниками марша возникла после того, как последние пытались порвать плакаты сторонников марша.

О травмированных в результате происшествия не сообщается.

Представители движения, которое называет себя «Украинская конопляная ассоциация», анонсировали на 29 октября марш по легализации конопли в Украине.

Участники акции требуют, среди прочего, декриминализировать часть 1 статьи 309 Уголовного кодекса. По их словам, полиция использует эту норму, чтобы требовать взятки от задержанных, у которых нашли несколько граммов конопли.

В Госслужбе по наркотическому контролю в апреле этого года заявляли, что в Украине рассматривается вопрос о снижении дозы, с которой начинается уголовная ответственность за сохранение так называемых легких наркотиков.