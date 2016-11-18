Нацсовет заподозрил четыре радиостанции в нарушениях закона о квотах

Как сообщил на своей странице в Facebook член Нацсовета Сергей Костинский, речь идет о радиостанции Киева ООО "Телерадиокомпания "Шансон" (Радио Шансон), УК "ТИР "ЮТАР" (Kiss FM), ООО "Телерадиокомпания "НБМ-Радио" (Ретро ФМ), а также Харькова - ООО "Радио "Новая Волна" (FM).

"Согласно требованиям законодательства, Нацсоветом сегодня принято решение о назначении внеплановых проверок на этих радиостанциях. После внеплановых проверок, в случае подтверждения нарушений, к лицензиатам будут применены санкции", - написал Костинский.

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Как сообщал УНИАН, квоты на песни на украинском языке на радио начали действовать 8 ноября 2016 года.

16 июня Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно доли музыкальных произведений государственным языком в программах телерадиоорганизаций).

Законом предусмотрено, что телерадиоорганизации в радиовещании должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 35% общего объема песен, которые звучат в эфире в течение суток, в частности, не менее 35% общего объема песен, которые звучат в эфире в промежутке времени с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00 часов.

Телерадиоорганизации, которые на радио распространяют музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках Европейского Союза по условиям лицензии составляют не менее 60% общего объема в течение суток, в частности, не менее 60% общего объема песен в каждом промежутке времени с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00, должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее чем 25% общего их объема.