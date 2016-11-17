Большинство украинцев против тотального переименования городов и улиц с советскими названиями - опрос

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в ноябре 2016 года.

В то же время, по данным исследователей, если допустить, что переименование может происходить избирательно, то отношение к инициативе значительно смягчается и количество сторонников уже превышает количество противников (49% против 44%).

Так, 34% респондентов считают, что переименовывать нужно только те объекты, которые названы в честь советских деятелей, которые совершили преступления против украинского народа и это документально доказано, 15% - все населенные пункты и улицы, названные в честь советских деятелей. В то же время 44% все равно не поддерживают идею переименования вообще, а 7% - не определились.

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Наиболее позитивно воспринимают переименование жители запада Украины, тогда как на востоке и юге - преимущественно негативные оценки. При этом, чем выше уровень образования опрошенных, тем выше поддержка идеи переименования советских названий городов и улиц. Мужчины поддерживают инициативу больше, чем женщины. Наименьшая поддержка идеи переименования – в старшей группе респондентов (60+ лет). Среди селян идея переименования имеет большую поддержку, чем среди жителей городов.

Во время исследования было опрошено 2 тыс. респондентов от 18 лет и старше. Выборка была репрезентативной по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Метод исследования - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%. Сроки проведения - 4-11 ноября 2016 года.