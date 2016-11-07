ВККС разрешила судье, который поддерживал запрет Евромайдана, "вершить правосудие" пожизненно - адвокат

ВККС подтвердила возможность осуществлять правосудие судьей Киевского апелляционного административного суда Мельничуком Владимиром Петровичем. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат "Небесной сотни" Роман Маселко.

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По словам Маселко, отныне судья Мельничук "уже спокойно пожизненно будет продолжать вершить "правосудие" и получать повышенную заработную плату. И не простой судья, а тот, который поддержал пресловутое решение о запрете Майдана".

Адвокат заявил, что судья Мельничук В.П., вместе с судьей Личевецким И.А. не увидели никаких нарушений в Постановлении судьи Санина, которым был запрещен Майдан с 01.12.13 по 07.01.14

"Временная специальная комиссия решила, что эти судьи (Санин, Мельничук и Личевецкий) должны быть уволены за нарушение присяги (решение от 24 сентября 2014 года № 4/02-14)", - напомнил Маселко.

"3 ноября, в то время, когда ВР принимала закон о Высшем совете правосудия, ВККС подтвердила возможность осуществлять правосудие судьей Киевского апелляционного административного суда Мельничуком Владимиром Петровичем... Сначала ВСЮ, а вот теперь ВККС решили, что эти судьи не только не наказуемы, но и отвечают всем трем критериям (компетентность, добросовестность, этика поведения), достойные называться судьями и могут продолжать осуществлять правосудие", - рассказал адвокат.

Он предположил, что такого же решения, вероятно, следует ожидать и в отношении судьи Санина.

"Если депутаты в законе о Высшем совете правосудия не наделят Общественный совет добропорядочности реальными полномочиями, судебная реформа станет лишь фикцией, как и попытки очистить суды за предыдущие законы. И ответственными за это будут депутаты и президент", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября Верховная Рада Украины приняла 21 постановление об увольнении судей. Во время рассмотрения постановлений, некоторые из этих судей нарушили присягу во время избрания меры пресечения в виде содержания под стражей активистам Майдана, а также принимая решение о лишении граждан прав на управление автомобилями за поездки к резиденции экс-президента Виктора Януковича "Межигорье".