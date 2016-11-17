Журналисты узнали о скандале в полиции Днепра: от патрульных требовали "план" по протоколам, отстранены командиры
В Днепре сняли с должности командира первого батальона нацполиции Днепропетровской области Наталью Урман, которая ставила подчиненным полицейским "план" по написанию протоколов.
Об этом журналистам стало известно из официального заявления Начальника патрульной полиции Днепра Владимира Богоноса, пишет Dp.vgorode.ua.
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Как выяснилось из личной переписки Урман с патрульными, скандальная начальница ставила задачу по обеспечению определенного количества протоколов за смену. Соответствующие скриншоты опубликовал на своей странице в Facebook общественный активист Александр Слободенюк.
"Госпожа Урман – командир первого батальона, и в этой переписке она ставит задачу своим ротным, чтобы те уже обеспечили желаемый результат – восемь протоколов по 130 статье КоАП (пьяный водитель). Как говорится, найди десять отличий от ГАИ", – написал он.
Согласно сообщению, после передачи информации о скандальном командире батальона полиции ее руководству, Урман вместе со своим замом были отстранены от должностей.