Журналисты узнали о скандале в полиции Днепра: от патрульных требовали "план" по протоколам, отстранены командиры

Об этом журналистам стало известно из официального заявления Начальника патрульной полиции Днепра Владимира Богоноса, пишет Dp.vgorode.ua.

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Как выяснилось из личной переписки Урман с патрульными, скандальная начальница ставила задачу по обеспечению определенного количества протоколов за смену. Соответствующие скриншоты опубликовал на своей странице в Facebook общественный активист Александр Слободенюк.

"Госпожа Урман – командир первого батальона, и в этой переписке она ставит задачу своим ротным, чтобы те уже обеспечили желаемый результат – восемь протоколов по 130 статье КоАП (пьяный водитель). Как говорится, найди десять отличий от ГАИ", – написал он.

Согласно сообщению, после передачи информации о скандальном командире батальона полиции ее руководству, Урман вместе со своим замом были отстранены от должностей.