На матче Украина-Сербия в Харькове украинские фанаты сожгли флаги гостей - журналист (фото, видео)
08:15, 16 ноября 2016Общество
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На футбольном матче Украина-Сербия, который проходил на стадионе "Металлист" в Харькове, украинские болельщики жгли флаги гостей.
На матче Украина-Сербия украинские болельщики сожгли флаги гостей / facebook.com/romabra
Об этом на странице в Facebook написал журналист Роман Синицын.
"Давно не был на столь душевном секторе и футболе. С таким количеством пиро, танцевальных коллективов, бойцов АТО, сожжением флагов гостей и.т.д.", - рассказал он.
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"И, видимо, в Харькова надолго отберут право принимать матчи сборной после этого", - говорит Синицын.
На матче Украина-Сербия украинские болельщики сожгли флаги гостей / facebook.com/romabra
На матче Украина-Сербия украинские болельщики сожгли флаги гостей / facebook.com/romabra
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