Рада отменила ответственность за нарушение правил обучения каратэ

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 240 из 328 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Внесенными изменениями в КУоАП изымается ст. 196 «Нарушение правил обучения каратэ», которой предусматривалась ответственность за нарушение установленных правил открытия секций спортивного каратэ или набор в них граждан.

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Также запрещалось обучение в секциях приемам, запрещенным спортивными правилами, и самовольное, без разрешения соответствующих органов, обучение приемам каратэ.

За это сейчас предусмотрена ответственность — наложение штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ответственность за обучение приемам, запрещенным спортивными правилами, касается только тех, кто преподает каратэ.

В то же время представители других видов спорта, таких как бокс, борьба самбо, боевое самбо, дзюдо, ушу, кунгфу, смешанные единоборства (ММА), рукопашный бой и т. п такой ответственности не несут. Сегодня ВР устранила это неравенство.