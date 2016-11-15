Власти Днепра намерены привести в порядок один из самых длинных в Украине мостов (видео)

Из-за большого потока автомобилей мост является одним из наиболее аварийных участков в городе. При этом его состояние - крайне плачевное.

Чиновники планируют заменить асфальт и некоторые элементы конструкции. В дополнение обновленный мост получит дорожки для пешеходов и велосипедистов.