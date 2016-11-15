В Киевской области задержали продавцов 50 тысяч фальшивых долларов (фото)

В Киевской области правоохранители задержали продавцов 50 тысяч фальшивых долларов. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

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Отмечается, что злоумышленники задержали трех участников сделки на «горячем» во время сбыта поддельной валюты за полцены.

«Злоумышленников, которые пытались продать 50 тысяч фальшивых долларов, уличили в Киево-Святошинском районе столичного региона сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются обыски по местам жительства задержанных.

Напомним, в Днепре супругов фальшивомонетчиков за ненастоящие деньги приобрело транспортное средство стоимостью 15 тысяч гривен.

Муж и жена печатали фальшивки номиналом в 500 гривен, не выходя из дома. Во время обыска полицейские изъяли 7,5 тысяч фальшивых гривен и свыше 18 тысяч долларов США.