Возле Верховной Рады митингуют уже более 3 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, демонстранты растянулись от площади Конституции на улицы Грушевского и Шелковичную, что сделало невозможным транспортное движение на этих улицах.

Демонстранты протестуют против поднятия тарифов, политики Национального банка, усиления полномочий правоохранительных органов и презумпции правоты полицейского. Большую часть митингующих составляют люди, которые называют себя обманутыми вкладчиками отечественных банков и держат в руках флаги с названиями ликвидируемых банковских учреждений.

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Периметр парламента оцеплен плотным рядом сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Также правоохранители осуществляют поверхностный осмотр лиц, которые собираются присоединиться к акции протеста.

На данный момент ситуация спокойная, митингующие не прибегают к агрессивным действиям.