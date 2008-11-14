На родине Сухомлинского учителя продолжают бить детей

В течение последнего месяца в Кировоградской области возбуждено три уголовных дела по фактам применения работниками образовательных заведений физического насилия в отношении несовершеннолетних.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, последние два таких случая зафиксированы в Знаменском районе.

Учитель музыки Богдановской общеобразовательной школы, возмутившись по поводу нанесения телесных повреждений его сыну несовершеннолетним, 1995 г.р., вызвал подростка с урока и нанес несколько ударов руками в голову, причинив легкие телесные повреждения.

Другой случай произошел в Знаменской специальной общеобразовательной школе-интернате I-III ступени, в которой обучаются дети с физическими изъянами. Воспитательница, зная, что 13-летний ученик болен детским церебральным параличом и не может оказать сопротивление, деревянной палкой нанесла ему легкие телесные повреждения.

Проверками установлено, что воспитательница била и других воспитанников интерната. В частности, нанесла несколько ударов руками и ногами 13-летнему ребенку, который болен детским церебральным параличом и спастической диплегией, и металлическими ключами ударила по голове несовершеннолетнего, причинив физическую боль.

По данным фактам Знаменская межрайонная прокурора возбудила уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1ст.125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.126 (Побои и истязания) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, в октябре этого года в Кировоградской области было возбуждено уголовное дело в отношении учителя английского языка Павлиской общеобразовательной школы им. Василия СУХОМЛИНСКОГО, который во время урока ударил пачкой тетрадей по голове одного из учеников.