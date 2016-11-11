В Киеве нет всплеска обращений за субсидиями на оплату "коммуналки" – КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-брифинге директор Департамента социальной политики КГГА, депутат Киевсовета Юрий Крикунов.

«По Украине в целом за неделю идет 97 тыс. обращений за оформлением субсидий. В аналогичный период прошлого года за неделю фиксировалось почти 150 тыс. обращений. При этом эти 97 тыс. – это чуть больше, чем было неделю назад - 75-80 тыс. То есть в Украине в целом наблюдается определенный всплеск. Но по Киеву такого всплеска не наблюдается. Мы получаем штатную численность обращений», - сказал Крикунов.

Так, по его информации, в столице за оформлением субсидий за неделю в среднем обращаются до 1 тыс. семей. В частности, на прошлой неделе обратились 800 семей.

На сегодняшний день, по информации руководителя профильного департамента, в Киеве оформили субсидии на 220 тыс. жилищ, при том, что всего в столице зарегистрировано 1047 тыс. жилищ.

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«Что составляет 20,9% - фактически 21%», - уточнил Крикунов.

В Украине, отметил он, в целом сейчас уровень обеспечения субсидиями составляет 37%-39%.

В аналогичный период прошлого года показатель оформленных субсидий в Киеве составлял 12,7% (130 тыс. семей), а в 2014 г. этот показатель не достигал и 40 тыс. семей.

Крикунов считает, что в Киеве почти вдвое меньше семей (сравнивает 21% и 39%), которые получили субсидии, в связи с тем, в частности, что средняя официальная зарплата в городе вдвое выше, чем в среднем по Украине: в столице - 8,6 тыс. грн, по Украине – 4,5 тыс. грн.

«Второй фактор – он, я думаю, сегодня недооценен – в Киеве большая цифра жилья, которое сдается в аренду, и, исходя из сегодняшних реалий в нашем государстве, в аренду - нелегально. А человек, который неофициально арендует помещение, почти на 100% лишен возможности оформить на себя субсидию», - сказал руководитель департамента.

При этом он отметил, что арендодатель может оформить субсидию только на одно жилище, а значит, если сделает это на квартиру, которую передает арендатору, то не сможет уже оформить субсидию на квартиру, в которой сам проживает.

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Также Крикунов высказал мнение, что «экономика, которая субсидирует более 40% чего-то, – это больная экономика».

По мнению Крикунова, в целом субсидии на оплату ЖКУ должны получать максимум 20-25% населения.

«То есть Киев как раз идет по пределу», - сказал Крикунов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 октября 2016 года общее количество домохозяйств, которые пользуются субсидиями в Киеве, составила 214 тыс.

Ранее Крикунов сообщил, что почти 100% домохозяйств, у которых закончился срок действия субсидии в сентябре 2016 года, льготы переназначили на новый срок автоматически.