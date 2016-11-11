Руководитель Нацполиции Одесской области планирует провести вече для изучения криминогенной ситуации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с руководителями общественных формирований, на которой обсуждались проблемы, в решении которых, по его мнению, могут помочь общественники.

В мероприятии приняли участие представители местного «Правого сектора», организаций «Совет общественной безопасности», «Самооборона Майдана Одессы», одесского «Автомайдана» и пр.

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Головин призвал общественников провести совместные рейды по городам и селам области. «Я намерен провести в населенных пунктах вече, чтобы узнать от граждан о ситуации на местах, и в рамках предоставленной мне компетенции исправить ее», - отметил он.

По его словам, криминогенная обстановка в регионе сложная - в последнее время увеличилось количество тяжких преступлений и снизилось количество раскрытых. «Поэтому ситуацию надо кардинально менять, но без помощи общественности нам не обойтись», - подчеркнул Головин.

Он добавил, что в одесской полиции - некомплект следователей. Данную проблему новый начальник главка считает одной из основных причин сложившейся ситуации. «Для решения этого вопроса приложу максимум усилий. Ведь нам нужно не просто заполнить вакантные должности, а назначить на них профессионалов, которые хотят работать не ради собственной пользы, а ради безопасности и спокойствия людей», - сказал Головин.

Как сообщал УНИАН, Дмитрий Головин был назначен начальником Главного управления Национальной полиции в Одесской области 9 ноября.

7 ноября его предшественник Гиорги Лорткипанидзе заявил о своей отставке с поста начальника главка Нацполиции Одесской области. Он проработал на этом посту с июня 2015 года.