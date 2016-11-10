Дело о сбитом ИЛ-76: в Павлограде стартовал допрос главного подозреваемого

Сегодня Павлоградский суд начал допрос генерал-майора Назарова, которому инкриминируют служебную халатность, которая привела к гибели военных.

Речь идет о трагедии, которая произошла в ночь с 13 на 14 июня 2014 года, когда украинский военный самолет Ил-76 заходил на посадку в Луганский аэропорт, и был сбит боевиками.

Во время катастрофы погибли 40 украинских десантников и 9 членов экипажа.

Прокуратура считает, что Назаров имел данные разведки об угрозе теракта, однако все же разрешил полет.

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В свою очередь генерал-майор своей вины не признает и отмечает, что на момент катастрофы не имел отношения к планированию маршрутов.

В случае, если вину Назарова докажут, то ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, 14 июня 2014 года самолет ИЛ-76 был сбит выстрелом при заходе в аэропорт Луганска. В результате погибли 9 членов экипажа и 40 военных Вооруженных сил Украины.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт". Уголовное дело о служебной халатности, что повлекло массовую гибель людей, рассматривает Павлоградский суд, на Днепропетровщине.

Позже предводителю террористической организации «ЛНР» Игорю Плотницькому и двум членам незаконных вооруженных формирований Андрею Патрушеву и Александру Гурєєву следователи УСБУ в Днепропетровской области при согласовании прокурора заочно сообщили о подозрении в совершении теракта в отношении самолета ИЛ-76.