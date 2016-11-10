"Не церковь и не храм": журналисты показали дом полтавского судьи (фото, видео)

Об этом говорится в расследовании Prosud.

На вопрос, откуда у обычного судьи средства на такой дом, последовал классический ответ: "Помогла жена и родители".

"Судя по декларации, по меньшей мере последние три года основной доход семьи – заработная плата судьи. Но содержание такого большого дома также стоит немалых денег", - отмечается в расследовании.

Кроме того, Галенкин строит дачу в Полтавском районе на целых 9 паях земли, которая некогда принадлежала дачному кооперативу.

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А еще судья имеет квартиру и офис в Полтаве и Киеве, правда, записанную на 70-летнюю тещу, а также 3 автомобиля и 2 мопеда.

"Кстати, можно говорить о начале новой судейской династии – старшая дочь Сергея Анатольевича с 2015 года работает судьей Октябрьского районного суда г. Полтавы. А значит, в частности вынесенные ею решения могут рассматриваться ее отцом, Сергеем Анатольевичем, в апелляционном суде", - рассказали журналисты.

В Центре противодействия коррупции уже прокомментировали это видео: "Гальонкин дом. Это - не церковь. Не храм. Не гостиничный комплекс. Это - дом судьи. Заместителя председателя Апелляционного суда Полтавской области Сергея Галенкина. 4 этажа, 660 кв.м".