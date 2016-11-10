В Киеве бульвар Ивана Лепсе переименовали в честь первого президента Чехии

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение в целом проголосовали 79 из 90 зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

Каждый объект наименования (переименования) по предложению фракции «Еднисть» голосовался отдельно.

Так, за бульвар Вацлава Гавела свои голоса отдали 73 из 87 депутатов; за наименование безымянной площади на пересечении улиц Маршала Малиновского и Добрынинской в Оболонском районе как площади Леонида Телятникова - 69 из 83 депутатов.

Присвоение имени Волонтеров АТО скверу на пересечении Стратегического шоссе и проспекта Науки в Голосеевском районе поддержали 78 из 88 депутатов.

За наименование сквера Литовский (Владимирский проезд, 1) высказались 79 из 89 депутатов.

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Также переименована улица Софьи Перовской на улицу Евгении Мирошниченко (66 из 86 депутатов), а улица Перспективная - на улицу Игоря Броневицкого (65 из 84 депутатов).