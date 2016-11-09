Митрополит Антоний в день Нестора Летописца напомнил об ответственности за судьбу Украины

12:10, 09 ноября 2016
Общество
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День памяти преподобного Нестора Летописца, который Православная Церковь отмечает 9 ноября, напоминает всем, чей труд сегодня связан с информацией, об ответственности за судьбу государства. 

Молебен перед мощами преподобного Нестора Летописца в Киево-Печерской лавре. 8 ноября 2016 г / Фото со страницы facebook митрополита Антония

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевских духовных школ, митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

 «Труды Нестора Летописца были неразрывно связаны с верой. Каждый, кто работает со словом, имеет в лице преподобного своего небесного покровителя. Поэтому всем, для кого распространение информации является профессией, важно помнить об ответственности за души и умы читателей, слушателей и зрителей. Ведь словом можно исцелить, вдохновить на добрые дела, а можно и погубить. Можно повлиять не только на жизнь некоторых людей, но и на судьбу всей страны», - отметил управляющий делами УПЦ. 

Владыка считает символичным, то, что день памяти преподобного Нестора совпадает с Днем украинской письменности и языка. Митрополит Антоний прикладывается к иконе Собора святых Киевской духовной академии «Каждый из нас пишет летопись своей жизни своими словами и поступками. И от этого во многом зависит, что мы оставим потомкам. Преподобный Нестор был одним из наших святых предков, трудами и молитвами которых созидалась наша страна с ее великой историей и глубокой культурой», - отметил митрополит Антоний. 

Также митрополит Антоний напомнил о том, что мощи преподобного Нестора Летописца покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, куда каждый день приходит множество верующих с просьбами о заступничестве и покровительстве. 

«Этот святой - небесный покровитель наших Киевских духовных школ - академии и семинарии. 9 ноября у нас особый праздник - Актовый день, когда преподаватели и студенты подводят итоги учебы и научной деятельности, разделяя свою радость с многочисленными гостями. Мы вспоминаем всех святых, чей жизненный путь был связан с Киевской академией. А их у нас более пятидесяти - воспитанников академии разных лет, причисленных к лику святых», - подытожил ректор Киевских духовных школ. 

*** Преподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах ХI века в Киеве. Юношей он пришел к преподобному Феодосию и стал послушником в Печерском монастыре. В обители он выполнял послушание летописца. Перу преподобного Нестора принадлежат несколько книг, в том числе и знаменитая «Повесть временных лет», на создание которой он потратил большую часть своей жизни. 

Многие ученые называют Нестора Летописца первым историком Руси. Преподобный Нестор написал первые древнерусские жития: «Чтение о Борисе и Глебе» и «Житие Феодосия Печерского». Главным подвигом жизни преподобного стало составление «Повести временных лет». В работе он использовал большое количество исторических источников, которые осмыслил с церковной точки зрения. 

Преподобный Нестор скончался около 1114 года, завещав печерским монахам-летописцам продолжение своего труда. Нестор Летописец является покровителем преподавателей и учеников, журналистов и ученых. Студенты Киевских духовных школ обращаются к святому, прося у него помощи и поддержки в деле постижения богословских наук.

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