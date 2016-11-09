Пограничники запретили двум звездам сериала "Сваты" въезд в Украину на три года

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По данным ГНСУ, вечером 8 ноября на пункте пропуска "Харьков-пассажирский" обнаружили двух граждан России, которые нарушили законодательство в части посещения временно оккупированных территорий.

"Вчера поздно вечером в железнодорожном пункте пропуска «Харьков-пассажирский» во время паспортного контроля пассажиров, которые следовали поездом до Москвы, сотрудники Госпогранслужбы проверили информацию о возможном нарушении гражданами РФ, Николаем Добрыниным и Людмилой Артемьевой (российские актеры театра и кино) законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

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Пограничники установили, что такие факты имели место. В связи с этим, на основании статьи 204-2 КУоАП (нарушение порядка въезда/выезда на/с ВОТУ) и статьи 13 закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», в отношении данных граждан РФ был составлен протокол об административном нарушении по статье 204-2 КУоАП и запрещен им въезд в Украину сроком на три года. Граждане РФ отказались от присутствия в суде и покинули территорию Украины, проинформировали в ведомстве.