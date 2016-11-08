НАБУ задержало экс-чиновника "Электротяжмаша": его подозревают в сговоре и нанесении миллионных убытков

НАБУ задержало бывшего заместителя директора завода «Электротяжмаша», которого подозревают в нанесении убытков на сумму 37 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что чиновника задержали в Харькове по подозрению в злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия".

«Во время досудебного расследования детективы НАБУ разоблачили схему, согласно которой служебные лица ГП «Завод «Электротяжмаш» по предварительному сговору с руководителями двух подставных компаний («прокладок»), в период 2014-2015 годов продали электродвигатель постоянного тока «ПБК 380/80-2.25УХЛ4» фактически по себестоимости (1,39 млн долл) с последующей перепродажей его по рыночной цене в Республики Казахстан — за сумму свыше 3 млн долл США», - говорится в сообщении.

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В НАБУ подчеркнули, что в результате реализации преступного умысла государственное предприятие понесло убытки на сумму 37,2 млн грн, что повлекло тяжкие последствия для государственных интересов.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления других возможных соучастников преступления.

Напомним, НАБУ начало проверки электронных деклараций чиновников, которые задекларировали крупные суммы наличных, на предмет коррупции.

"НАБУ будет проверять эти декларации также в случаях, когда мы будем считать, что выполняем функцию предотвращения коррупции в высших эшелонах власти", - заявил глава НАБУ Артем Сытник.

"Если будут какие-то заявления, обращения по поводу того, что в определенных декларациях имеются признаки незаконного обогащения или внесение заведомо недостоверных данных в декларацию, мы будет их проверять, и сейчас в принципе по многим декларациям эта проверка уже запущена", - сказал Сытник.

Также он добавил, что НАБУ уже начала проверку деятельности должностных лиц, которые задекларировали крупные суммы наличных средств.