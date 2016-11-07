В Ровенской области неизвестные пытались столкнуть авто пограничников в кювет

В Ровенской области неизвестные на автомобиле пытались заблокировать движение пограничного наряда, который ехал на служебном авто. Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Отмечается, что около 3 часов ночи между населенными пунктами Жадень и Миляч пограничный патруль попытались блокировать неизвестные на трех автомобилях.

«В частности, транспортными средствами «Мерседес Вито», «Фольксваген-Кадди» и «Опель Вектра» они пытались прижать пограничный «УАЗ» к обочине дороги, возможно даже сбросить в кювет. Все машины были без номерных знаков», - говорится в сообщении.

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В ГПСУ подчеркнули, что авто пограничников удалось избежать опрокидывания. Пограничники применили оружие и произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего неизвестные уехали.

«В настоящее время оперативными путями устанавливается круг причастных к нападению лиц», - говорится в сообщении.

По факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 348 УКУ относительно посягательство на жизнь работника правоохранительного органа во время выполнения служебных обязанностей в Нацполицию направлено уведомление. В настоящее время ожидается внесение данных в ЕРДР.