В Ровенской области неизвестные пытались столкнуть авто пограничников в кювет
Пограничники применили оружие и произвели предупредительные выстрелы в воздух.
В Ровенской области неизвестные на автомобиле пытались заблокировать движение пограничного наряда, который ехал на служебном авто. Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Отмечается, что около 3 часов ночи между населенными пунктами Жадень и Миляч пограничный патруль попытались блокировать неизвестные на трех автомобилях.
«В частности, транспортными средствами «Мерседес Вито», «Фольксваген-Кадди» и «Опель Вектра» они пытались прижать пограничный «УАЗ» к обочине дороги, возможно даже сбросить в кювет. Все машины были без номерных знаков», - говорится в сообщении.
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В ГПСУ подчеркнули, что авто пограничников удалось избежать опрокидывания. Пограничники применили оружие и произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего неизвестные уехали.
«В настоящее время оперативными путями устанавливается круг причастных к нападению лиц», - говорится в сообщении.
По факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 348 УКУ относительно посягательство на жизнь работника правоохранительного органа во время выполнения служебных обязанностей в Нацполицию направлено уведомление. В настоящее время ожидается внесение данных в ЕРДР.