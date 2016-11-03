На Днепропетровщине шахтерам продавали старое оборудование из России

Старое оборудование из России продавалось горно-обогатительным предприятиям Днепропетровщины в качестве нового.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Depo.ua.

"Фирма из Полтавы, нарушая санкционный режим против России, закупало у аффилированных компаний старое оборудование для горно-обогатительных комбинатов Днепропетровщины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2016 года предприятие закупало гидронасосы, производило их ремонт и поставляло на адрес российских предприятий, включенных в санкционного списка.

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"Фирма поставляла ряде горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области оборудования с отработанным ресурсом на 70 – 90%, как новое. Средства, полученные в результате сделки, переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами днепропетровского и полтавского предприятий. В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличность свыше 22 миллиона гривен", - подчеркивает издание.

Во время обысков в жилых и офисных помещениях, которые использовали злоумышленники, сотрудники спецслужбы изъяли более 280 тысяч гривен, 76 тысяч российских рублей, 68 тысяч долларов США и 11 тысяч евро наличными, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки.