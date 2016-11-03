Государственная миграционная служба начала прием заявлений на оформление ID-паспортов для взрослых

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы.

«С целью избежать ажиотажа вокруг оформления новых паспортов, правительством принято решение об оформлении паспорта-карточки только в определенных случаях. Согласно новым правилам, паспорт-карточка будет оформляться как первый паспорт с 14 лет, а также лицам, которые сменили фамилию, потеряли паспорт, или обращаются для вклеивания фотографии по достижению 25 - и 45-ти летнего возраста», - говорится в сообщении.

В миграционной службе отметили, что обязательная замена документов законодательством не предусмотрена, поэтому, согласно закону, все ранее выданные документы будут действительны до истечения срока их действия.

«Добровольная замена документов временно ограничена исключительно с целью избежания ажиотажа, больших очередей и проявлений коррупции при предоставлении услуги», - сообщили в пресс-службе ГМСУ.

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В пресс-службе отметили, что первый паспорт гражданина Украины выдается бесплатно, за замену и восстановление документа необходимо уплатить административный сбор, размер которого составляет 279 грн. При этом местные общины наделены полномочиями по частичному или полному освобождению от оплаты стоимости услуги для отдельных категорий лиц. Кроме того, для оформления паспорта-карточки не нужно подавать фотографии, как это было раньше, что сэкономит украинцам минимум 50 грн.

Среди важных нововведений, вступивших в силу с 1 октября, – нанесение на паспорт-карточку номера учетной карточки плательщика налогов (что должно убрать из кошельков украинцев бумажные справки из налоговой), а также электронная цифровая подпись.

В пресс-службе также напомнили, что введение паспорта-карточки в Украине началось в январе 2016 года, и к этому времени новые паспорта выдавались только лицам, которые достигли 16-летнего возраста и оформляют паспорт впервые. Всего в Украине оформлено уже более 190 тыс. новых паспортов.

Как сообщал УНИАН, 1 октября вступил в силу закон Украины №1474-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, направленных на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины", который обеспечивает переход на биометрические паспорта.

Согласно постановлению Кабмина, с 1 ноября 2016 года все украинцы смогут оформить ID-паспорта. Кроме того, прием документов для оформления паспорта гражданам Украины, которые не имеют бесконтактного электронного носителя, прекращается с 1 ноября.