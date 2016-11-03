Посольство США выразило разочарование из-за закрытия Центра обслуживания граждан в Одессе

Об этом говорится в Twitter Посольства США в Украине.

"Разочарованы действиями, которые приводят к закрытию центров обслуживания граждан, которые повышают качество услуг и борются с коррупцией", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии Центра обслуживания граждан в Одессе. Тогда президент назвал открытие такого Центра обслуживания граждан одним из реформаторских проектов, реализация которого стала возможной благодаря усилиям областного совета, городского самоуправления и международных партнеров.

2 ноября 2016 года в Одессе был закрыт Центр обслуживания граждан.

Как заявил председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили, центр закрыт из-за принятия закона №5067 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защите прав собственности».

Как объяснил руководитель ЦОГ Артур Амиров, закон лишает граждан возможности регистрировать в центре свои имущественные права, предоставлять услуги по организации и регистрации браков, юридические консультации и т. п.

По его словам, закон вступил в силу в тот день, когда началась реализация рекламной кампании центра, деньги на которую были выделены USAID (Агентство США по международному развитию).

«С 1 ноября при поддержке USAID запущена полноценная рекламная кампания, которая теперь становится бесцельной», - подчеркнул Амиров.

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Справка УНИАН. 6 октября Верховная Рада приняла закон №5067 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защите прав собственности», известный также как "антирейдерский закон". Документ разработан с целью защиты прав собственности при регистрационных действиях, усиления административной и уголовной ответственности субъектов регистрационных действий, участников незаконного сговора.

Основными новшествами закона являются введение нотариального удостоверения подписей председателя и секретаря общего собрания компании при регистрации изменений юридического лица; нотариального удостоверения подписей на уставных документах, разделительном балансе, заявления о выходе из общества; уголовной ответственности регистраторов за неправомерные действия при перерегистрации собственности.