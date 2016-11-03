Днепровские волонтеры находят бездомным и больным собакам "приемные семьи" заграницей (видео)
14:20, 03 ноября 2016Общество
3812 0
В Англию, Чехию и Нидерланды за пять лет успели отправить более двух тысяч собак, которых в Украине никто брать не захотел.
Днепровские волонтеры ищут для бездомных и больных животных хозяев в Европе /
В новых иностранных семьях больные четвероногие часто выздоравливают и, вопреки вердикту врачей, живут полноценной жизнью. Больше подробностей в сюжете ТСН.
Днепровские волонтеры ищут для бездомных и больных животных хозяев в Европе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter