Днепровские волонтеры находят бездомным и больным собакам "приемные семьи" заграницей (видео)

В Англию, Чехию и Нидерланды за пять лет успели отправить более двух тысяч собак, которых в Украине никто брать не захотел.

В новых иностранных семьях больные четвероногие часто выздоравливают и, вопреки вердикту врачей, живут полноценной жизнью. Больше подробностей в сюжете ТСН.

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