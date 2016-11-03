На Тернопольщине разоблачили агрофирму, которая самовольно захватила 67 га земли

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что общество с ограниченной ответственностью в 2008 году самовольно заняло и без каких-либо документов использовало до этого времени земельный участок на территории Хмелевской сельского совета Залещицкого района.

Площадь участка – 66,77 га.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка).

Расследование в уголовном производстве продолжается.