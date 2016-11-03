На Тернопольщине разоблачили агрофирму, которая самовольно захватила 67 га земли
12:35, 03 ноября 2016Общество
2744 0
По данному факту открыто уголовное производство.
Земельный участок был захвачен в 2008 году / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что общество с ограниченной ответственностью в 2008 году самовольно заняло и без каких-либо документов использовало до этого времени земельный участок на территории Хмелевской сельского совета Залещицкого района.
Площадь участка – 66,77 га.
Читайте такжеВ Тернополе задержанный съел фотографию из своего паспорта
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка).
Расследование в уголовном производстве продолжается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter