На Тернопольщине разоблачили агрофирму, которая самовольно захватила 67 га земли

12:35, 03 ноября 2016
Общество
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По данному факту открыто уголовное производство.

Земельный участок был захвачен в 2008 году / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что общество с ограниченной ответственностью в 2008 году самовольно заняло и без каких-либо документов использовало до этого времени земельный участок на территории Хмелевской сельского совета Залещицкого района.

Площадь участка – 66,77 га.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка).

Расследование в уголовном производстве продолжается.

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