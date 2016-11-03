Луценко едет в Гаагу обсуждать преступления против Майдана с представителями МКС

Украинская сторона пытается убедить Международный уголовный суд в том, что массовое убийство активистов и подавление Революции Достоинства происходило по всей Украине, а расстрел Майдана был спланированным. В Международном уголовном суде считают, что убийство майдановцев имело довольно локализованный характер. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

Генеральный прокурор Юрий Луценко проведет переговоры с представителями Международного уголовного суда в Гааге относительно преступлений против активистов Революции Достоинства.

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Енин добавил, что для полноценного рассмотрения дела Киев должен представить доказательства, что агрессивные действия в отношении мирных восстаний имели место не только в столице, но и по всей территории страны.

"Приближается празднование очередной годовщины Революции Достоинства и этот день Генпрокурор встретит в Гааге. Он будет проводить там переговоры с прокурорами Международного уголовного суда, в ходе которой будут согласованы данные, которые нам дополнительно возможно нужно передать. А также возможен тайминг указанных процедур", – отметил Енин.

Он уточнил: "По мнению представителей МКС, там недостает масштабности событий. Они говорят, что в основном события относительно массового убийства имели довольно локализованный характер. Именно усилиями украинского следствия, так и при поддержке дипломатии, мы стараемся убедить МКС, что эти события имели масштабный характер. Что речь идет не только о событиях в Киеве, а и о подавлении мирных восстаний в других регионах Украины – по всей Украине фактически".

"Второй вопрос, который волнует МКС: они пока не уверены до конца, что именно предусматривался расстрел, что это было охвачено предыдущим планом, замыслом. Зато, мы доказываем, что это было спланировано", – добавил заместитель генпрокурора.