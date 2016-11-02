В Раде предлагают уменьшить пенсионный возраст для многодетных матерей

Проект закона № 5343 о внесении соответствующих изменений в закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» подготовили народные депутаты из УКРОПа Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Валентин Дидыч, Александр Шевченко, Александр Дубинин, Виталий Куприй, Андрей Денисенко и Виктор Шевченко.

В случае его принятия многодетные женщины получат право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения 55 лет и при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

«Наша инициатива имеет социальный характер. Мы хотим, чтобы общество обратило внимание на женщин, которые родили и воспитали трех и более детей. Сейчас нужно поддержать институт семьи, роль женщины-матери. Кроме того, эти женщины часто сочетают семью и работу, поэтому заслуживают право раньше выйти на отдых», – пояснила Ирина Констанкевич. Нардеп добавила, что введение этой нормы будет дополнительным стимулом для женщин рожать детей.

Согласно тексту законопроекта, норма о досрочном выходе на пенсию не распространяется на женщин, которые уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка или лишены родительских прав, жестоко обращаются с детьми, прибегают к их эксплуатации, страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией, имеют непогашенную судимость за совершение умышленного преступления. Не будут уменьшать пенсионный возраст также матерям, чьи дети совершили умышленное преступление.

«Мы будем доносить нашу позицию до коллег из парламента. И надеемся, что здравый смысл и знание реального положения дел в обществе возобладают», – сказала Ирина Констанкевич.