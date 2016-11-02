ГПУ подозревает бойца "Правого сектора" по более чем десяти тяжелым статьям

Досудебное расследование установило, что подозреваемый совместно с другими членами банды совершил тяжкие и особо тяжкие преступления на территории разных областей Украины.

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В ГПУ сообщили, что в составе банды подозреваемый совершал: теракты с применением оружия, совершением взрывов и иных действий, которые создавали опасность и привели к тяжким телесным повреждениям и гибели человека; угрожал убийством; блокировал дороги; умышленно причинил легкие и тяжкие телесные повреждения сотрудникам правоохранительных органов, угрожал убийством и насилием в отношении правоохранителей; умышленно подрывал чужое имущество и причинил имущественный ущерб в особо крупных размерах; покупал, носил и хранил огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства и тому подобное; умышленно наносил тяжкие и легкие телесные повреждения с целью запугать человека; лишал человека свободы опасным для жизни способом; препятствовал правоохранителям выполнять его обязанности; принимал участие в хулиганстве; оказывал сопротивление; захватывал в заложники несовершеннолетнего.

Печерский райсуд Киева предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении него по ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 194, ст. 257, ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 279, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 343, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 345 УК Украины.