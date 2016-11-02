ГПУ подозревает бойца "Правого сектора" по более чем десяти тяжелым статьям
Суд назначил спецсудебное расследование по делу одного из организаторов банды из числа ДУК "Правый сектор".
Досудебное расследование установило, что подозреваемый совместно с другими членами банды совершил тяжкие и особо тяжкие преступления на территории разных областей Украины.
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В ГПУ сообщили, что в составе банды подозреваемый совершал: теракты с применением оружия, совершением взрывов и иных действий, которые создавали опасность и привели к тяжким телесным повреждениям и гибели человека; угрожал убийством; блокировал дороги; умышленно причинил легкие и тяжкие телесные повреждения сотрудникам правоохранительных органов, угрожал убийством и насилием в отношении правоохранителей; умышленно подрывал чужое имущество и причинил имущественный ущерб в особо крупных размерах; покупал, носил и хранил огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства и тому подобное; умышленно наносил тяжкие и легкие телесные повреждения с целью запугать человека; лишал человека свободы опасным для жизни способом; препятствовал правоохранителям выполнять его обязанности; принимал участие в хулиганстве; оказывал сопротивление; захватывал в заложники несовершеннолетнего.
Печерский райсуд Киева предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении него по ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 194, ст. 257, ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 279, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 343, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 345 УК Украины.