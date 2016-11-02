В Чернигове концерт Лободы "заминировали", зрителям устроили "коридор позора"

Об этом УНИАН сообщила помощник начальника Черниговского городского отдела полиции Наталья Човпило.

По ее словам, сообщение о заминировании здания поступило на канал «102» в 19.15. На место выехали руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники, другие службы. Зрителей из зала были эвакуированы. Взрывотехники проверили помещения, взрывчатки или других опасных веществ обнаружено не было.

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Сведения об этом факте внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан). Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Кроме того, перед началом концерта Лободы представители общественных организаций националистического толка устроили так называемый «коридор позора» для зрителей, которые шли на концерт. Активисты разбросали фальшивые российские рубли и гильзы, облив их красной краской, держали лозунги «Долой коллаборационистов».

Во время пикета возникла потасовка между митингующими и патрульными полицейскими, хотя в полицию никаких заявлений не поступало.

Накануне общественные активисты обратились к дирекции театра, руководства области и города с требованием отменить концерт Лободы, поскольку она гастролирует в Российской Федерации.

После проверки помещения драмтеатра концерт Лободы в драмтеатре продолжился.

Как сообщал УНИАН, в Сумах вечером 31 октября из-за ложного сообщения о минировании из областного академического театра драмы и музыкальной комедии имени Щепкина правоохранители эвакуировали около тысячи людей, которые пришли на концерт Лободы.